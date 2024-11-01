За минувшие дни, на данном направлении освобождено примерно 22 квадратных километра.

В результате взятия под контроль населённых пунктов Степановки и Ильинки российскими войсками на Кураховском направлении складывается новая обстановка. Успешно завершено освобождение существенного участка территорий от Измайловки на северо-востоке, до Ильинки на юго-запад. Этот район имеет площадь приблизительно 22 квадратных километра.

В связи с этим, постепенно, под контроль Вооружённых сил России попадает северное побережье Кураховского водохранилища. В настоящее время, принимая во внимание продвижение российских военных вдоль южного берега – в пределах Курахово, примерно 40 процентов береговой линии этого водоёма находится под контролем российской армии.

Командование Украины понимает очевидную угрозу, нависающую над кураховским гарнизоном. Эта угроза заключается для украинских формирований в том, что с захватом полного контроля над северным берегом водохранилища российские силы смогут выйти к его западной части и отрезать единственную крупную дорогу, которая всё ещё находится под контролем ВСУ. Речь идёт о трассе Н15, связывающей город с Запорожьем.

В текущей ситуации особое значение приобретает село Старые Терны. Через него проходят две небольшие, но важные дороги с переправой через реку Волчья. Украинская сторона, очевидно, попытается навязать российским подразделениям сражение за этот посёлок, чтобы выиграть время и сохранить свой кураховский гарнизон.