Улучшения затронут пользователей ПК-версии. Другие платформы получили крупное обновление еще в 2022 году.

Rockstar Games подтвердила, что версия Grand Theft Auto Online для Windows обзаведётся некоторыми улучшенными и расширенными функциями. Учитывая, что игра была переиздана несколько раз за последние десять лет и продолжает пополнять кассу компании, не удивительно, что команда разработчиков продолжает улучшать проект.

Вышедшая на ПК в 2015 году с уникальным набором функций, версия GTA Online для Windows была позже отодвинута «Расширенной и улучшенной» версией, выпущенной в 2022 году для PS5 и Xbox Series. Долгое время фанаты спрашивали, когда же версия для пользователей Windows получит свои улучшения, и теперь они могут не беспокоиться по этому поводу.

Сегодня Rockstar Games представила новое обновление для сообщества GTA Online, в котором освещены предстоящие функции, запланированные на следующий год. Обсуждая будущие улучшения, Rockstar подтвердила, что намерена «перенести давно ожидаемые функции из версии PlayStation 5 и Xbox Series GTA Online на компьютерную платформу» в начале следующего года. Это дает основания ожидать их появления в первом квартале 2025 года.

Со слов разработчика, компания получит улучшения в качестве текстур, трассировки лучей, производительности, разрешении и ряде других аспектов. Также будет доработана система карьерного роста, прогресса и добавлено множество новых транспортных средств.