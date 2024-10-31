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Zelikman
Компания iQOO представила свой флагманский смартфон с чипом Snapdragon 8 Elite и экраном 144 Гц
iQOO 13 также получил аккумулятор ёмкостью 6150 мАч, зарядку на 120 Вт, а также стандарты защиты IP68 и IP69

  Как и было раскрыто источниками, сегодня компания iQOO представила свой новый смартфон iQOO 13. Этот флагманский аппарат удивляет мощной технической начинкой. Кроме того, устройство комплектуется ёмким аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки, качественными камерами и надёжным корпусом, который соответствует стандартам защиты IP68 и IP69. 

 Устройство функционирует на платформе последнего чипа Snapdragon 8 Elite. Сочетая его с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти стандарта UFS 4.0, производитель заявляет, что телефон демонстрирует результат в 3,15 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Сильный аккумулятор на 6150 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 120 Вт через порт USB-C позволяет не переживать об уровне заряда.

  iQOO 13 получил 6,82-дюймовый плоский AMOLED-экран. Данная панель имеет разрешение 2K (3168×1440 пикселей) и поддерживает частоту обновления до 144 Гц, а также функцию затемнения на уровне 2592 Гц для пользователей, чувствительных к мерцанию. Смартфон выполнен с использованием средней рамки из авиационного алюминия. Его габариты составляют 163,37 × 76,71 × 8,13 мм, а вес достигает 213 г. Доступна также более тонкая версия «Track Edition» — её толщина составляет 7,99 мм, а масса 207 г. Устройство поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. Также оно обладает мощными двойными стереодинамиками и поддержкой Hi-Fi звука.

  Флагманские смартфоны IQOO известны своей высокой производительностью, и iQOO 13 не исключение. Бренд использует испарительную камеру VC 7K, которая может активироваться в три раза быстрее, чем большинство аналогичных систем охлаждения. Эта эффективная система охлаждения должна обеспечить стабильную и высокую производительность на продолжительное время.

  На задней стороне смартфона расположена тройная камера. В её состав входит основной сенсор Sony IMX921 на 50 Мп, сверхширокоугольная камера на 50 Мп и телефотообъектив на 50 Мп, обеспечивающий 4-кратный «бесконечный зум». Также имеется фронтальная камера с разрешением 32 Мп для селфи и видеозвонков. Для того чтобы выделить этот смартфон среди аналогов, компания iQOO добавила световую подсветку вокруг камеры. Она поддерживает атмосферные эффекты, которые динамически реагируют на игровые сцены и могут создавать до 72 различных эффектов.

  iQOO 13 представлен в пяти различных конфигурациях. Стандартная модель с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти имеет цену 3999 юаней, что эквивалентно около 561 доллару. Также доступен вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, который стоит 4499 юаней, примерно 631 доллар. В более высоком ценовом диапазоне представлены модели с 16 ГБ оперативной памяти. Самая дорогая модель с 1 ТБ накопителя оценивается в 5199 юаней — 730 долларов.

#смартфоны #гаджеты #qualcomm #презентация #iqoo 13
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Представлен смартфон iQOO 13 с процессором Snapdragon 8 Extreme, тройной камерой и батареей 6150 мАч
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