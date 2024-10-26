Решение Qualcomm набрало 2681 балл, тогда как конкурент от AMD смог достичь лишь 2547

Qualcomm существенно повысила вычислительные возможности Snapdragon 8 Elite, введя специализированные ядра Oryon. Вместе с этим компания обновила графический процессор Adreno 830, частота которого достигла 1,10 ГГц. Это делает SoC более подходящим для современных AAA-игр. В сравнении с Radeon 780M по тесту 3DMark Steel Nomad Light можно наблюдать, что графическая производительность нового чипсета оказывается более впечатляющей, чем у GPU в игровом карманном компьютере ASUS ROG Ally.

Что касается потенциальных игровых возможностей устройств на базе Snapdragon 8 Elite, все зависит от усилий разработчиков. Результаты теста 3DMark Steel Nomad Light были представлены пользователем @4k_isn в X (заблокирована в РФ), где Radeon 780M от ROG Ally набрал 2547 баллов, в то время как Adreno 830 продемонстрировал лучший результат в 2681 очко. Тем не менее, YouTube-блогер Dame Tech, который часто освещает игровую производительность устройств Apple, указывает на то, что Radeon 780M все же обходит Snapdragon 8 Elite с результатом 2859.

Автор подчеркивает, что ROG Ally достигает своих результатов благодаря эффективной системе охлаждения, которая отсутствует в флагманских смартфонах. С другой стороны, Snapdragon 8 Elite имеет существенно более низкий уровень энергопотребления по сравнению с Radeon 780M, что делает его более энергоэффективным.

Независимо от того, насколько продвинут новый чип Qualcomm, результаты показывают, что Adreno 830 вполне справляется с задачами в играх AAA.

Однако главная проблема заключается в том, что разработчики игр должны инвестировать значительные средства для адаптации своих проектов под платформу, а именно под Snapdragon 8 Elite. Apple отлично справилась с этой задачей, но необходимо провести множество улучшений, которые впоследствии будут реализованы. Даже Snapdragon 8 Gen 3 прошлого года оказался более чем способным запускать игры высокого уровня, о чем свидетельствует запуск Black Myth: Wukong через эмуляцию. Остается надеяться, что в этом направлении появятся положительные новости, так что следите за обновлениями.