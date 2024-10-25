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Zelikman
Энтузиаст смог побить сразу 5 мировых рекордов на материнской плате ROG Maximus Z890 APEX
Ему удалось достичь частоты 7488,8 МГц на Core Ultra 9 285K и разогнать CUDIMM DDR5 до 12066 МТ/с

  Intel недавно выпустила камни Core Ultra 200S, и оверклокеры уже начали устанавливать новые мировые рекорды. Невзирая на то, что изучение данных процессоров только на начальном этапе, материнская плата ASUS ROG Maximus Z890 Apex уже зарекомендовала себя как одну из лучших моделей в линейке Z890.

  ROG Maximus Z890 Apex — это материнская плата от ASUS, предназначенная для оверклокеров, и она оборудована мощной 27-фазной VRM. Благодаря инновационной системе охлаждения удалось значительно увеличить частоты как CPU, так и RAM.

  ASUS недавно опубликовала пост, в котором хвастается результатами, достигнутыми на Z890 Apex в процессе разгона. Оверклокер Elmor использовал AI Ln2 pot от 3D Systems, Diabatix, ElmorLabs и SkatterBencher для реализации охлаждения процессора. В результате ему удалось достичь впечатляющей частоты 7488,8 МГц на Core Ultra 9 285K.

  Core Ultra 9 285K — это ведущий процессор, который достигает турбочастоты 5,7 МГц. Это представляет собой впечатляющий прирост в 1,8 ГГц. В ряде синтетических тестов Core Ultra 9 285K на частоте 7,5 ГГц демонстрировал результаты, включая максимальные показатели тактовой частоты, а также наивысшие оценки в 3DMark CPU Profile 1T, 2T, 4T и 8T.

  В настоящее время материнская плата ROG Maximus Z890 APEX установила 5 мировых рекордов, заняла 19 первых мест и 31 первое место в разных категориях. Кроме рекорда по частоте процессора, плата Apex достигла результата в 60 840 баллов в тесте Cinebench R23. Более того, она зарегистрировала рекордную скорость DDR5, преодолев отметку 12000 МТ/с.

  Оверклокер смог достичь частоты CUDIMM DDR5 в 12066 МТ/с, что является удивительным результатом и превосходит предыдущий рекорд V-Color CUDIMM на уровне 10600 МТ/с на материнской плате Gigabyte AORUS Z890 Tachyon ICE. 

  Материнская плата ROG Maximus Z890 Apex имеет только два слота DIMM и работает в режиме Gear 2, что подразумевает соотношение 2:1, в отличие от стандартного Gear 4, используемого в большинстве плат Z890. По заявлениям ASUS, это существенно уменьшает задержки, и заметные различия в производительности фиксируются как в синтетических тестах, так и в играх.

#технологии #ddr5 #разгон #железо #core ultra 9 285k #cudimm #rog maximus z890 apex
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