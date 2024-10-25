Сообщается, повреждения получили казармы с украинскими военными и иностранными добровольцами

В то время как Воздушные силы украинской армии сообщают о том, как отражаются атаки российских беспилотников-камикадзе «Герань-2», появляются новые сведения о ночной операции против инфраструктуры ВСУ.

В ночь с 24 на 25 октября российские дроны нанесли удары по нескольким объектам, расположенным в западной части Украины. Одной из атакованных целей стал 184-й учебный центр в Старичах на Львовщине. Согласно поступившей информации, по данному объекту было произведено восемь атак дронов-камикадзе типа «Герань-2». В ходе атаки были поражены две казармы, склад с обмундированием, площадка для военной техники и спортивный зал. Об этом информирует ряд военных Telegram-каналов.

Во время атаки украинская сторона потеряла 20 военнослужащих, среди которых были иностранные добровольцы и эксперты. Примерно 10 единиц военной техники были повреждены.

Также под ударом оказалась Житомирская область, где пострадала военная инфраструктура аэродрома Озерное. Однако, не раскрывается информация о количестве беспилотников, атаковавших объект. В результате удара был поврежден командно-диспетчерский пункт и РЛС, а также уничтожен грузовик. Информация о потерях среди личного состава и авиационной техники отсутствует, однако, аэродром временно не работает, и администрации Зеленского предстоит восстановить поврежденные системы.

В самом Киеве ударом «Герани» была повреждена подстанция ПС 110 кВ «Оскорки», в результате чего произошел сильный пожар.