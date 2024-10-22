Обновленные чипы на 12% быстрее предыдущих моделей

Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite как свою новейшую флагманскую систему на кристалле (SoC) для мобильных устройств. Этот чип впечатляет своей мощностью и эффективностью. Как и ожидалось, Snapdragon 8 Elite совместим с последними технологиями памяти и хранения данных для достижения максимальной производительности. В числе новшеств – последняя версия памяти LPDDR5X от Micron.

Ранее в утечках о Snapdragon 8 Elite указывалось, что чип будет поддерживать модули оперативной памяти LPDDR5X, что наводило на мысль о том, что улучшений скорости не будет. Тем не менее, Micron, поставляющая память, активно работает над улучшением своих решений. В результате появились более быстрые и эффективные модули.





Новейшая память LPDDR5X от Micron достигает скорости 9,6 Гбит/с, что на 12% превышает пиковую пропускную способность предшествующей версии с 8,5 Гбит/с. Эта скорость также соответствует памяти LPDDR5T от SK Hynix. Snapdragon 8 Elite поддерживает модули оперативной памяти с частотой до 5,3 ГГц.

Оперативная память занимает особенно важное место в эпоху искусственного интеллекта, особенно в контексте обработки данных на устройстве. Даже такие мощные устройства, как iPhone 15 и 15 Plus, были исключены из перечня поддерживаемых Apple Intelligence в значительной степени из-за ограничений оперативной памяти.

Последняя модель Snapdragon 8 Elite также совместима с хранилищем Micron UFS 4.0. Это обеспечивает поразительно высокую скорость чтения — 4300 МБ/с. Кроме того, она гарантирует скорость записи до 4000 Мб/с. Оперативная память и хранилище, поддерживаемые Snapdragon 8 Elite, играют ключевую роль в обеспечении его высокой производительности и эффективности.