Таким образом компании могут попытаться навязать конкуренцию TSMC на данном рынке

В свежем отчёте корейского издания MK упоминается, что генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, посоветовал одному из своих подчинённых организовать встречу с председателем совета директоров Samsung Electronics, Ли Чжэ Ёном. Эта инициатива направлена на установление «всеобъемлющего сотрудничества» между соответствующими подразделениями литейного производства.

IFS и Samsung Foundry действительно являются новыми игроками на рынке полупроводников, стремясь вытеснить тайваньскую компанию TSMC с лидирующих позиций, однако, успехи в этой области у них пока скромные. Несмотря на то что IFS может предложить конкурентноспособный ассортимент продуктов, все внимание в отрасли сосредоточено на TSMC, что приводит к недостатку возможностей для других игроков. Для Samsung Foundry ситуация усложняется значительными трудностями с получением годного продукта, несмотря на наличие конкурентных преимуществ в «размерах узлов», что вновь ставит корейскую компанию в сложное положение.

Хотя в отчёте не указано, какой тип партнёрства предполагается, можно предположить, что Samsung и Intel собираются работать совместно в области исследований и разработок, а также объединить свои производственные возможности и технологические процессы. Это, безусловно, станет интересным шагом вперед. Samsung, обладая интеллектуальными ресурсами, и Intel с их современным оборудованием, смогут создать мощный альянс, что сможет значительно изменить индустриальные тренды, если реализация окажется успешной.

Intel наконец-то осознала, что действовать самостоятельно в этой сфере невыгодно, и недавний «альянс x86» с AMD является ярким примером того, как компания расширяет свои рыночные возможности. Сотрудничество между IFS и Samsung Foundry, безусловно, находится в стадии планирования, и TSMC может оказаться в сложной ситуации, поскольку уровень конкуренции заметно повысится, если данный альянс станет официальным.