Устройство разработано при сотрудничестве с Sony Pictures в рамках рекламной кампании к фильму «Веном: Последний танец»

Компания HMD представила свой телефон Fusion в сентябре, однако, без модульных насадок, названных ею «Smart Outfits». Теперь же она демонстрирует, на что способны эти аксессуары, выпустив уникальную версию устройства под названием Venom.

В сотрудничестве с Sony Pictures, в преддверии выхода фильма «Веном: Последний танец», HMD разработала оригинальный смарт-наряд, отражающий симбиотическую связь между Веномом и Эдди Броком. Так же, как Веном изменяет облик Брока, наряды «Веном» трансформируют HMD Fusion, придавая ему характерные черты венома.

Это ярко иллюстрируется специальной стеклянной камерой, которая крепится на заднюю часть устройства и подключается к нему через шесть интеллектуальных контактов Fusion. Внутри этого устройства располагаются 160 электромагнитных матриц, которые «управляют» ферромагнитной жидкостью в камере. Феррожидкость может двигаться, свертываться и принимать различные формы. Однако, этот «костюм Венома» недоступен для покупки. Он был разработан исключительно в рамках продвижения нового фильма, и всего существует лишь три таких костюма.

HMD сообщает, что телефон Venom был продемонстрирован на специальном событии 20 октября, а затем снова на премьере фильма, состоявшейся 21 октября. В данный момент нет возможности увидеть эти уникальные устройства в реальности. Однако, HMD поделилась несколькими фотографиями телефона, а также выпустила трейлер, где феррожидкость показана в действии.





Кроме своего уникального дизайна, HMD оснастила это устройство специальными отсылками к фильму. Например, имеется сигнал тревоги с фразой: «Эдди, время пришло» и уведомление с вопросом: «Кто это прислал?» голосом Венома. Также, при запуске телефона можно услышать голосовое сообщение от Венома и рингтон для входящих вызовов.