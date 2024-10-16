Компании уже проводят тестирование нового типа подключения

Очевидно, что новый разъём питания 12VHPWR вызвал волнение на рынке из-за появления распространённых проблем с их плавлением, связанных с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090. Эти разъёмы не только стали причиной очередного провала, но и привели к значительным финансовым потерям для AIB-партнёров, которым пришлось выполнять гарантийные обязательства из-за дефектов в разъёмах питания. NVIDIA уже отказалась от использования 12VHPWR, так как в новых графических процессорах серии RTX 50 будут применяться улучшенные разъёмы 12V-2x6. Похоже, аналогичные планы есть и у Intel и AMD.

По сообщениям венгерского издания Prohardver, Intel и AMD проводят тестирование разъёмов 12V-2x6 вместе с производственными партнёрами, но пока неясно, станет ли этот стандарт частью будущих графических процессоров этих компаний. Оба техногиганта не стремятся переходить на 12V-2x6, потому что при использовании традиционных 8- и 6-контактных разъёмов проблем не возникало, и, по итогам тестирования, переход на новый стандарт не показал значительных преимуществ.

Для тех, кто не знает, стоит отметить, что разъёмы 12V-2x6 считаются более эффективными по сравнению с 12VHPWR, так как они могут обеспечивать мощность до 600 Вт. При этом стандартные «контактные выводы», предназначенные для контроля напряжения, способны проверить правильность подключения разъёма и, в случае необходимости, ограничить выходную мощность PD, чтобы избежать перегрева. Эти разъёмы рассматриваются как более безопасный вариант, особенно для видеокарт с повышенным уровнем потребления энергии, что и побудило NVIDIA быстро перейти на 12V-2x6 в своих новых моделях.

Вероятнее всего, такие разъёмы также найдут своё применение в будущих графических картах Intel Arc Battlemage и AMD Radeon RX 8000. Хотя AMD не исключила возможность использования 16-контактных разъёмов в своих продуктах, она намерена проследить за развитием нового интерфейса и тем, станет ли его применение безопаснее в дальнейшем.