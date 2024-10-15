Штат компании также будет увеличен до 50 тысяч сотрудников

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг объявил о планах увеличить число сотрудников компании до 50 000 и задействовать 100 миллионов ИИ-помощников.

Для компании вроде NVIDIA вполне вероятно, что она достигнет уровня, на котором станет сопоставима с такими гигантами, как Apple и Microsoft, не только благодаря своим достижениям, но и численности работников. Производитель графических ускорителей эволюционирует в технологического лидера, и на фоне текущих инноваций можно ожидать, что организация значительно усилит свой кадровый состав. Это намерение озвучил сам Дженсен Хуан в подкасте BG2, где он рассказал о планах создать «армию ИИ».

Рассказывая о будущем инфраструктуры, Дженсен отметил, что NVIDIA намерена разработать внушительный арсенал «ИИ-помощников», способных выполнять менее критичные и рутинные задачи, что значительно упростит и ускорит рабочие процессы сотрудников.

Искусственный интеллект будет использовать другие ИИ для решения различных задач. Они смогут взаимодействовать как между собой, так и с людьми через платформы вроде Slack.

Когда Дженсена спросили о влиянии ИИ на занятость людей, он отметил, что данная технология создана для совместного функционирования с людьми. Он также сообщил, что NVIDIA намерена продолжать устойчивое расширение числа своих работников, поэтому нельзя утверждать, что ИИ заменит занятых в компании. Однако, если рассмотреть ситуацию в более широком контексте, ИИ действительно повлияет на кадровую статистику.