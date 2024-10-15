Данное обновление расширяет возможности искусственного интеллекта Apple Intelligence

Разработчикам уже можно скачать и установить последнюю бета-версию iOS 18.1 на iPhone 15 Pro и более новые модели, которые являются единственными устройствами, поддерживающими функции Apple Intelligence.

Apple Intelligence — это одно из самых значительных нововведений в iOS, которое полностью изменит способ взаимодействия с iPhone. Тем не менее, стоит учесть, что возможности Apple Intelligence в iOS 18.1 будут несколько ограничены, как было анонсировано Apple во время мероприятия WWDC. Компания решила разделить запуск сервиса на несколько этапов, что означает, что некоторые функции могут не стать доступными сразу и появятся только в следующем году.

С iOS 18.1 Apple Intelligence принесет Writing Tools, которые можно использовать для редактирования текста, проверки орфографии, исправления грамматики и изменения тона текста. Кроме того, пользователь также сможет резюмировать текст для лучшего понимания. Цифровой помощник также сможет лучше понимать контекст и многое другое. Вдобавок ко всему этому, есть умные ответы в Сообщениях и приложении Почта.

Apple еще многое предстоит сделать в рамках Apple Intelligence. Ранее упоминалось, что Apple потенциально меняет свою стратегию по предложению обновлений оборудования и программного обеспечения, делая цикл выпуска гораздо более непредсказуемым. Ожидается, что компания выпустит iOS 18.1 в конце этого месяца, возможно, 28 октября.