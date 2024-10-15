Данное соглашение в скором времени уже может вступить в силу

В скором времени российские парламентарии планируют рассмотреть проект ратификации Соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Этот документ был представлен в Государственную Думу Владимиром Путиным и передан председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Депутаты получили на обсуждение проект ратификации Соглашения о всестороннем стратегическом партнерстве с КНДР. Для его утверждения Госдуме необходимо провести три чтения, после чего проект будет направлен в Совет Федерации на дальнейшее рассмотрение. После одобрения в Совфеде документ вернется для подписи к президенту, и только после этого он вступит в законную силу.

Стоит напомнить, что соглашение между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой было подписано во время визита Владимира Путина в Пхеньян летом текущего года. Данный договор включает обязательства о взаимопомощи в случае агрессии против одной из сторон, а также содержит пункт о том, что ни одна из сторон не должна заключать соглашения с третьими странами, способные противоречить основным интересам как Пхеньяна, так и Москвы. Кроме того, Россия и КНДР уже активно развивают военно-техническое сотрудничество в рамках этого договора. Также стоит отметить, что Москва официально заявила о своей позиции не следовать западным санкциям в отношении КНДР. В целом, соглашение является многоаспектным и охватывает широкий ряд вопросов.

Эта новость, безусловно, станет еще одним поводом для обострения отношений с Западом. Зеленский уже успел заявить, что Россия и КНДР якобы согласовали отправку северокорейских солдат для участия в конфликте на Украине.