Это второй раз за всю историю, когда месячные продажи смогли перевалить за 1 миллион единиц





В сентябре на глобальном рынке было реализовано 1,287 миллиона китайских автомобилей нового типа, включая электромобили и плагин-гибриды. Из этого объёма 1,176 миллиона единиц были проданы в самом Китае, что стало рекордным показателем. Эти данные были опубликованы китайской Ассоциацией производителей легковых автомобилей (CAAM).

Это уже второй раз в истории, когда месячные продажи NEV в Китае превышают 1 миллион единиц. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2023 года с показателем 1,191 миллиона. По сравнению с сентябрем 2023 года, текущие бюджеты увеличились на 42,3%, а в сравнении с августом 2024 года наблюдается рост на 17%.

Продажи плагин-гибридов в Китае продолжают бить рекорды на протяжении пяти месяцев. В сентябре их объем составил 511 тысяч единиц, что на 84,2% больше по сравнению с прошлым годом. Продажа электромобилей также достигла рекордного уровня в этом году — 775 тысяч штук, увеличившись на 23,8%.

В Поднебесной за месяц общие продажи автомобилей всех категорий достигли 2,809 миллиона единиц, что на 1,7% меньше по сравнению с предыдущим периодом. При этом доля электрических и гибридных автомобилей (NEV) составила 45,8% от общего числа.

В сентябре Китай отправил на экспорт 539 тысяч автомобилей, увеличив поставки на 21,4%. В этом объёме имеется 89 тысяч электромобилей, что является снижением на 3,6%, и 22 тысячи плагин-гибридов, чьи поставки возросли на впечатляющие 490%.

Ранее сообщалось, что Россия остаётся крупнейшим импортером китайских автомобилей. За первые восемь месяцев текущего года страна закупила рекордные 705,5 тысячи машин из Китая, что более чем в два раза превышает количество, приобретаемое Мексикой, занимающей второе место. Также китайские автомобили пользуются высоким спросом в таких странах, как ОАЭ, Бразилия и Бельгия.