Графическая карта NVIDIA GeForce RTX 5090 ожидается с высокой ценой, хотя последние слухи о стоимости сильно завышены.

Графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5090 станет частью линейки Blackwell, которая будет представлена на выставке CES 2025. Сегодня уже известны конфигурации и ключевые характеристики устройства. RTX 5090 может получить существенные улучшения в сравнении с RTX 4090. 32 ГБ видеопамяти и более 21 000 ядер. Однако, по мнению экспертов, всё это можется отразиться и на ценах будущих новинок.

По слухам, появившимся в начале этой недели, цена NVIDIA GeForce RTX 5090 может достигать 2500 долларов, а RTX 5080 — свыше 1000 долларов. Эти сведения, однако, являются лишь предположениями и не самым надежными. На сегодня ни один из партнёров или AIB не получил официальной информации о ценах новых моделей.

NVIDIA активно делится с партнерами информацией о характеристиках и конфигурациях, но пока никаких окончательных данных нет. Вскоре AIB и партнеры ознакомятся с проектом от NVIDIA и разработают собственные варианты для печатных плат и систем охлаждения, после чего будут установлены цены, которые обычно устанавливаются ближе к запуску, после объявления рекомендованных розничных цен (MSRP).

Согласно информации, полученной от источника на заводе в Тайване, который производит охлаждающее оборудование для NVIDIA, стало известно, что у компании имеется как минимум восемь разных вариантов кулеров, предназначенных для их эталонных моделей FE. Точно сказать, являются ли эти устройства завершенными или все же прототипами, сложно, но это намекает на возможные сроки публикации окончательных характеристик.

«Что касается цен на RTX 5090, я не ожидаю значительного роста», — заявил kopite7kimi.

Возвращаясь к вопросу ценообразования, даже такой авторитетный аналитик, как Kopite7kimi, утверждает, что текущие цены выглядят явно неверными. По его словам, цена на RTX 5090 не превысит существенно стоимость RTX 4090, которая изначально составила 1599 долларов, но сейчас продается по цене около 1800 долларов и вскоре будет снята с продажи, чтобы освободить место для новинок.