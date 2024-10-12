Он предлагается в вариантах на 64 ТБ и 128 ТБ с предустановленным RAID-решением

Данный продукт выполнен в компактном форм-факторе, аналогичном размерам высокопроизводительного графического процессора, что делает его идеальным выбором для рабочих станций, занимающихся искусственным интеллектом и другими приложениями с высокой нагрузкой на данные.

Модель RocketAIC 7749M2W на 128 ТБ включает 16 твердотельных накопителей Sabrent Rocket 4 Plus по 8 ТБ M.2, которые соединены с помощью технологии PCIe x48 от HighPoint. Это позволяет каждому накопителю демонстрировать максимальную скорость работы с передачей данных до 28 Гбит/с. Решение идеально подходит для специалистов в областях искусственного интеллекта, машинного обучения и медиа-производства, хотя, как следовало ожидать, цена флагманской версии на 128 ТБ составляет 26 000 долларов.

Накопитель определяется операционной системой как единое физическое устройство, что упрощает его настройку для различных задач, таких как приложение, виртуальный рабочий диск, архив данных или медиабиблиотека. Устройство оснащено трехсторонней системой охлаждения, которая включает полностью закрытый алюминиевый корпус и три вентилятора, обеспечивающие его стабильное функционирование при высоких нагрузках, предотвращая перегрев.

RocketAIC предлагает различные конфигурации RAID, что позволяет пользователям гибко настраивать баланс между производительностью и защитой данных в зависимости от их требований. Встроенный пакет управления HighPoint упрощает процесс настройки и постоянного мониторинга системы.