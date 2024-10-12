Согласно прогнозам компании, предприятие сможет выпускать до 120 тысяч машин в год

Компания Honda, совместно с Dongfeng, открывает свой первый завод в Китае, который будет сосредоточен на производстве «автомобилей новой энергии», таких как плагин-гибриды и электромобили. Запланированная мощность завода составляет 120 тысяч автомобилей в год. По информации CnEVPost, это предприятие призвано помочь японскому бренду справиться с постоянным снижением продаж на одном из крупнейших мировых рынков.

На новом заводе будут созданы несколько новых моделей. Среди них — седан Lingxi L от совместного предприятия Dongfeng Honda, который уже доступен для покупки, а также электромобили новой серии Ye, включая кроссовер Ye S7.

К 2027 году Honda планирует запуск не менее 10 электромобилей в Китае, включая модели из линейки e:N, стартовавшей в 2022 году. К 2035 году локальный модельный ряд компании будет состоять исключительно из электрических автомобилей. Кроме того, Honda в настоящее время работает над электрическим преемником суперкара NSX, который, по последним данным, должен выйти на рынок в 2027 или 2028 году.

Различные международные автопроизводители стараются удержать свою долю на китайском рынке, который на сегодняшний день является ключевым. Однако, это делать всё сложнее, так как конкурировать с местными бренда практически невозможно. С каждым годом китайские компании наращивают свою долю, выдавливаю европейские, американские и японские фирмы.