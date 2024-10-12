На платформе больше не предлагается «купить» игры и другие приложения

В связи с внедрением нового закона в Калифорнии, который обязывает ритейлеров четко разъяснять, что покупка цифрового контента подразумевает лишь приобретение лицензии, а не непосредственное владение, платформа Steam начала показывать уведомление в момент оформления покупки. Нововведение должно помочь сервису соответствовать требованию Штата.

Данный закон, который был утвержден губернатором Гэвином Ньюсомом в конце сентября, направлен на улучшение информированности потребителей о временном характере прав собственности на цифровые товары. Он запрещает продавцам использовать термины «купить», «приобрести» или любые другие слова, которые могли бы быть истолкованы как предоставление неограниченных прав на цифровой продукт. Вместо этого закон требует от них предоставить «четкое и заметное уведомление», которое разъясняет условия их операции.

Хотя законопроект, известный как AB 2426, начнет действовать только в следующем году, компания Valve уже внесла изменения в корзину покупок Steam, чтобы акцентировать внимание пользователей на том, что они приобретают лицензию. Эти изменения видны на международном уровне. В корзине Steam под кнопкой «Продолжить оплату» появилась новая надпись: «Приобретение цифрового продукта дает лицензию на продукт в Steam». Также добавлена ссылка на Соглашение подписчика Steam с дополнительными деталями.

Новое законодательство из Калифорнии не охватывает игры, предлагаемые по подписке, игры, которые «продаются» или предоставляются бесплатно, а также те, которые можно загрузить и использовать в оффлайн-режиме.