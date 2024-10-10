По их мнению, автомобиль имеет слишком острые углы и большой вес, из-за чего столкновения с ним может быть опаснее, чем с другими автомобилями





Активисты в Европе требуют закрыть доступ пикапу Tesla Cybertruck на местные дороги, сообщает Teslarati. В частности, Совет по транспортной безопасности обозначил данный пикап как источник неоправданного риска для других участников дорожного движения и потребовал приостановить его использование до внесения изменений в конструкцию электромобиля.

Основные доводы сторонников запрета связаны с дизайном и весом Cybertruck. Они утверждают, что острые углы и линии кузова могут привести к серьёзным травмам при столкновении с пешеходами или велосипедистами. В Европе для легковых автомобилей установлен предел веса в 3,5 тонны, в то время как согласно данным Tesla, Cybertruck весит чуть более 4 тонн.





Общественные деятели предполагают, что Tesla могла бы создать для европейского рынка облегчённую и менее угловатую версию своего пикапа. На данный момент компания не дала официального ответа на это предложение. Согласно информации на сайте Tesla, пикап Cybertruck уже доступен для заказа в большинстве стран Европейского Союза.

Недавно появилась новость, что Tesla начала принимать заказы на упрощённые модели пикапа, которые стоят на $20 тысяч меньше базовой версии Cybertruck. Однако, приоритет в обработке таких заявок будет отдаваться тем клиентам, которые заняли очередь на предварительное заказе несколько лет назад.