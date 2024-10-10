Он проработал в компании уже 26 лет, начиная с 1998 года





С карьерой Дэна Риччио всё началось в 1998 году, когда он стал частью Apple в роли директора по дизайну продукта. После четырёх лет работы он был повышен до старшего вице-президента по дизайну оборудования в августе 2012 года, когда его предшественник ушёл на пенсию. По информации MacRumors, Риччио занимал эту высокую должность более восьми лет, прежде чем в 2021 году переключился на проект, который долго оставался в тайне и в итоге стал известен как Apple Vision Pro.

Его увольнение может породить мнение о том, что Apple может столкнуться с трудностями при реализации будущих моделей гарнитур смешанной реальности, а также с разработкой своих смарт-очков. Однако, Джон Тернус теперь займет место Риччио в роли старшего вице-президента по аппаратному обеспечению, руководя разработкой наследников Apple Vision Pro, включая более доступную версию, которая, по слухам, появится в 2025 году.





Майк Роквелл, ранее работавший под руководством Риччио, теперь подчинится Джону Тернусу и возьмет на себя управление повседневной деятельностью Apple Vision Pro и другими инновационными продуктами. Несмотря на заслуги Риччио в развитии компании из Купертино и запуске ее первой гарнитуры смешанной реальности, на этом пути возникали определенные сложности. Одной из его ключевых задач было руководство проектом беспилотного автомобиля «Project Titan», который в конечном итоге был закрыт, так как, по некоторым данным, не оправдал ожиданий с точки зрения финансовой целесообразности.