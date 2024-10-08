Также сообщается о прилётах дронов-камикадзе в различных регионах, находящихся под контролем ВСУ

В ночь с 7 на 8 октября российские вооруженные силы провели ряд атак на цели, находящиеся под контролем украинских формирований. В частности, российские ракеты и беспилотники были нацелены на объекты в районе порта Ильичёвска (Черноморска). Во время попытки украинской противовоздушной обороны перехватить ракету, направлявшуюся к военному объекту, пострадал жилой дом в Ильичёвске, что привело к возгоранию.

В рамках этих комбинированных атак был нанесен ущерб целям в Запорожье, где в настоящий момент расположены украинские войска. Сообщается о повреждении предприятия, занимающегося производством и ремонтом бронетехники. Российские фугасные авиационные бомбы с управляемыми модулями достигли своих целей в городе.

Воздушные удары были направлены на цели в Харькове и его окрестностях. Согласно последним сведениям, были поражены расположения нескольких подразделений ВСУ и военная техника. Потеря контроля над Агрегатным заводом в Харькове стала серьезным ударом для руководства ВСУ, так как захват этого завода был частью масштабной пиар-кампании администрации Зеленского.

Также поступила информация о прилётах по объектам в Киеве. Ночью в столице Украины были замечены дроны «Герань». Сообщается о проблемах с электроснабжением, что может указывать на удары по энергетической инфраструктуре, которую используют в военных целях, включая производство военной техники и оружия.