Об этом сообщил президент китайского подразделения OnePlus Ли Цзе

Во время общения с поклонниками на Weibo, когда ему задали вопрос о возможном возвращении бамбуковых чехлов, Ли Цзе сказал, что такой план отсутствует для OnePlus 13, по крайней мере, на данный момент. Тем не менее, он сообщил о том, что в продаже появятся чехлы из натурального дерева. Также он отметил, что новые чехлы будут оснащены «функцией магнитного всасывания». Это в свою очередь подтверждает наличие магнитной беспроводной зарядки у телефона.

Теперь остается выяснить, будет ли эта технология функционировать только при использовании официального чехла или без него. Если бы телефон поддерживал функцию без необходимости использования чехла, это позволило бы подключать зарядное устройство непосредственно к самому устройству.

Над аксессуарами такого же рода работает и компания OPPO, которая входит в OnePlus. Скорее всего, оба бренда в конечном итоге представят линейку магнитных аксессуаров для беспроводной зарядки, аналогичных MagSafe. Предположительно, пользователи OnePlus смогут задействовать аксессуары OPPO и наоборот.

Анонс OnePlus 13 ожидается в Китае в этом месяце, хотя официального подтверждения по-прежнему нет. Устройство будет базироваться на новом чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Также на борту окажется аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.