А вскоре будет представлена новая серия устройств Mac





В четвёртом квартале 2024 года ожидается выход новой серии устройств от компании Apple, и, согласно предыдущим заявлениям компании, в этот период будет представлено множество компьютеров Mac с процессорами M4. Однако, в последнем отчёте появилась неожиданная новость — это анонс iPad mini 7, и, что особенно интересно, Apple назначила дату его презентации на 1 ноября.

Как и в случае с моделями M3, Марк Гурман из Bloomberg в своих последних новостях «Power On» упоминает, что среди компьютеров Mac M4 будет базовый 14-дюймовый MacBook Pro под кодовым названием J604, а также более дорогие модели с тем же 14-дюймовым экраном и более крупным 16-дюймовым дисплеем.

Что касается нового M4 Mac mini, то этот компактный компьютер от Apple вскоре получит обновления и сможет стать таким же миниатюрным, как Apple TV, при этом обладая выдающейся производительностью. Примечательно, что будет доступна более дорогая версия, в которой пользователи смогут выбрать процессор M4 Pro. Также все модели MacBook Pro будут укомплектованы процессором M4 Max.





В конце года ожидается преемник iMac, и, по всей видимости, Apple не планирует выпускать «всё в одном» в новом корпусе, но покупатели обрадуются, узнав, что устройство будет с 3-нм чипом. Этот «настольный компьютер» имеет кодовое название «J623». Кроме того, после множества слухов, мир наконец увидит iPad mini 7, который носит название J410.

Гурман не раскрыл подробностей о его характеристиках, и, учитывая, что предыдущая модель, iPad mini 6, была оснащена процессором A15 Bionic, возникают сомнения по поводу чипа для iPad mini 7. Судя по последним моделям iPad Air на 11 и 13 дюймов, Apple может оснастить новую модель процессором M2, но стоит дождаться официального релиза.