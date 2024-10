Подобные решения можно встретить как в эксплуатации лёгких БПЛА и дронов, так и тяжёлой бронированной технике

Американская система нейтрализации боеприпасов Recovery of Airbase Denied by Ordnance (RADBO) использует мощный трехкиловаттный лазер, установленный на 18-тонном транспортном средстве, и включает в себя один из различных вариантов модуля управления Freedom of Movement Control Unit (FMCU). Несмотря на свой уникальный набор кнопок на передней панели, два джойстика, навигационная панель и боковые рукоятки FMCU очень напоминают стандартные игровые контроллеры от Xbox, PlayStation и Nintendo.

Снимки полевых операторов с Xbox-пунктами для управления дронами и другим оборудованием стали известны, как минимум, с начала 2000-х годов. Например, подводная лодка ВМС США "Колорадо" применяет контроллер Xbox 360 для своего фотонного модуля, который функционирует как современный перископ.

Совсем недавно украинские военнослужащие были замечены с портативным игровым ПК Steam Deck от Valve, который использовался для управления дронами и автоматическими турелями. Его встроенный экран и полноценная операционная система Linux, вероятно, обеспечивают комфортные условия для дистанционного управления различными устройствами. Также было замечено, что подводный аппарат Titan управлялся с помощью геймпада Logitech.





Причины этой тенденции легко объяснимы. Производители игровых консолей потратили много лет на разработку удобных инструментов управления, предназначенных для работы обеими руками. Кроме того, массовая доступность видеоигр познакомила молодое поколение с такими устройствами, что сделало их привычными для применения в военных и специализированных сферах.

Брошюра фирмы Ultra Electronics Measurement Systems Inc. представляет несколько моделей FMCU, каждая из которых отличается своим расположением кнопок, созданным с учетом конкретных функций. Среди их уникальных характеристик — встроенные дисплеи, подсвеченные элементы управления, триггеры, лепестковый механизм и ручки.

Компания позиционирует это устройство как универсальный инструмент для управления различными грузами, башнями, управляемыми снарядами, камерами, роботами и другими вооружениями. Один из вариантов был изображён в качестве части системы противоракетной обороны. Элементы управления огнем британского танка Challenger 2 основаны на аналогичном дизайне.