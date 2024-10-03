Данная кампания запущена совместно Росстандартом и «Автозаводом Санкт-Петербург».

Росстандарт совместно с «Автозаводом Санкт-Петербург», производящим кроссоверы под маркой Xcite, объявили о старте двух сервисных акций. В рамках этих мероприятий будет отозвано 1858 автомобилей. Согласно недавно опубликованным официальным данным, с момента начала продаж в мае текущего года компания реализовала 3447 единиц техники.

В рамках первой кампании затронут 1150 автомобилей, выпущенных в период с 8 ноября по 5 июня. Как сообщает Росстандарт, на некоторых кроссоверах может возникнуть проблема с работой микрофона системы «ЭРА-ГЛОНАСС», что в случае аварии может привести к отсутствию двусторонней голосовой связи с диспетчером. Возможные причины — неправильное подключение либо полное отсутствие микрофона. Автомобили будут подвергнуты проверке, и при необходимости недостатки будут устранены.

С 8 ноября по 15 мая было обнаружено ещё 705 кроссоверов, которые могут представлять опасность. На этих автомобилях выявили проблему с датчиками скорости передних колёс, что может приводить к сбоям стабильности систем. Как и в предыдущем случае, узел, вызвавший беспокойство, будет проверен и заменён в случае обнаружения дефектов.

В настоящее время модельный ряд компании Xcite включает единственный кроссовер под названием X-Cross 7.