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Zelikman
Minisforum представила материнскую плату с мобильным процессором AMD Ryzen 9 7940HX
Устройство имеет массивный радиатор по всей площади и слот для видеокарты.

  Minisforum анонсировала новую материнскую плату MoTD, которая уже включает в себя несколько комплектующих, таких как процессор и радиаторы, размещенные по всей площади. Это изделие называется BD790i SE и оснащено чипом AMD Ryzen 9 7940HX на архитектуре Zen 4, имеющим 16 ядер и 32 потока.

  Модель BD790i SE стала одной из наиболее доступных материнских плат с мощным процессором Zen 4. Ryzen 7940HX немного упрощен по сравнению с 7945HX: его базовая частота составляет 2,4 ГГц, а частота в режиме Turbo — 5,2 ГГц, тогда как у 7945HX — 2,5/5,4 ГГц. Встраиваемый графический процессор Radeon 610M аналогичен тому, что установлен в Ryzen 7945HX, обеспечивая сопоставимые графические характеристики.

  BD790i SE формата mini-ITX оснащена толстыми и качественно обработанными радиаторами, обеспечивающими пассивное охлаждение. В сравнении с BD790i, в модели SE нет значительных отличий. Она сохраняет ту же конфигурацию подключения и дизайн, однако, разъемы PCI-E 5.0 M.2 заменены на более экономичные PCI-E 4.0 M.2. SSD формата 2280 по-прежнему обеспечивают высокую скорость передачи данных и подойдут для любых игр и приложений.

  BD790i SE идеально подходит для создания компактных мини-ПК, способных обеспечить производительность и поддерживать видеокарты для игр и других ресурсоемких задач. Миниатюрный форм-фактор платы позволяет без труда установить ее в корпуса SFF и избавляет от необходимости в особом охлаждении, так как в комплект входит предустановленный радиатор и вентилятор для SSD, вентилятор для процессора устанавливается отдельно, что обеспечивает эффективное распределение тепла.

  Помимо процессора, материнская плата BD790i SE предоставляет множество возможностей настройки, включая подключение SSD, вентилятора, графических процессоров и порты на передней панели. Стоимость устройства составит всего 359 долларов.

#процессоры #материнская плата #minisforum #amd ryzen 9 7940hx
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