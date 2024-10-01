Также с помощью новых технологий появится возможность распознавать скрытые номерные знаки

Ространснадзор начинает новый экспериментальный проект, который позволит улучшить диагностику нарушений среди автоперевозчиков. Для этого будет использоваться искусственный интеллект, который поможет находить автомобили с неоплаченными штрафами, отсутствующими разрешениями и лицензиями, а также сможет распознавать скрытые номерные знаки, сообщает ТАСС.

«В ходе эксперимента специалисты с помощью средств фотовидеофиксации и современных систем будут определять факты перевозки с неоплаченными административными штрафами Ространснадзора, ГИБДД и ФТС, в том числе международных перевозчиков; отсутствие автобуса в реестре транспортных средств с лицензией и других; транспортное средство со скрытыми госномерами — с применением ИИ», — говорится в релизе.

Новая технология будет тестироваться в Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. На первом этапе необходимо установить "технические требования к камерам и условия их установки". Исходя из результатов испытания, в законодательство будут внесены коррективы. Вероятно, данная практика охватит все виды транспортных средств, а не только грузовые автомобили и автобусы.

После долгих лет обсуждений также стало возможным продвижение вопроса о наказании за агрессивное вождение. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательным инициативам поддержал законопроект, касающийся введения таких мер. Законопроект предполагает штраф, варьирующийся от 3000 до 5000 рублей, или временное лишение водительских прав на срок до трех месяцев.