Ространснадзор начинает новый экспериментальный проект, который позволит улучшить диагностику нарушений среди автоперевозчиков. Для этого будет использоваться искусственный интеллект, который поможет находить автомобили с неоплаченными штрафами, отсутствующими разрешениями и лицензиями, а также сможет распознавать скрытые номерные знаки, сообщает ТАСС.
«В ходе эксперимента специалисты с помощью средств фотовидеофиксации и современных систем будут определять факты перевозки с неоплаченными административными штрафами Ространснадзора, ГИБДД и ФТС, в том числе международных перевозчиков; отсутствие автобуса в реестре транспортных средств с лицензией и других; транспортное средство со скрытыми госномерами — с применением ИИ», — говорится в релизе.
Новая технология будет тестироваться в Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. На первом этапе необходимо установить "технические требования к камерам и условия их установки". Исходя из результатов испытания, в законодательство будут внесены коррективы. Вероятно, данная практика охватит все виды транспортных средств, а не только грузовые автомобили и автобусы.
После долгих лет обсуждений также стало возможным продвижение вопроса о наказании за агрессивное вождение. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательным инициативам поддержал законопроект, касающийся введения таких мер. Законопроект предполагает штраф, варьирующийся от 3000 до 5000 рублей, или временное лишение водительских прав на срок до трех месяцев.