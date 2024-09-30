Для разгона использовалась флагманская материнская плата ROG Crosshair X870E HERO

Для демонстрации потенциала разгона своих новых материнских плат X870E, компания ASUS использовала модель ROG Crosshair X870E HERO, чтобы разогнать процессор AMD Ryzen 9 9950X до предельных значений, установив новый рекорд в области оверклокинга.

Оверклокеры ASUS, SAFEDISK и ELMOR, совместно провели настройку материнской платы ROG HERO с процессором AMD Ryzen 9 9950X, который охлаждался жидким азотом и достигал температуры -188C. При разгонных работах SMT было отключено, однако все 16 ядер процессора были активированы и настроены на множитель x75 с напряжением 1,025 В, что позволило добиться выдающейся частоты 7,55 ГГц (точнее 7548,68 МГц).

Осознав, что они достигли таких впечатляющих показателей, оверклокеры решили провести дополнительные тесты для установления мировых рекордов среди 16-ядерных процессоров. В итоге ASUS смогла зафиксировать пять мировых рекордов в бенчмарках 7-Zip, Geekbench 3 Multi-core, Cinebench R20, Cinebench R23 и HWBOT x265 4K. Компания ASUS разместила на YouTube ролик, в котором подробно показан процесс разгона процессора AMD Ryzen 9 9950X на материнской плате ROG Crosshair X870E.





Материнские платы ASUS X870E и X870e, а также предложения других брендов уже поступили в продажу в различных магазинах. Эти платы обладают выдающимися обновлениями и современным дизайном. В ближайшие дни и другие производители материнских плат представят функциональные возможности своих флагманских моделей.