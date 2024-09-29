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Zelikman
Colorful работает над собственными модулями памяти CUDIMM
Модели компании смогут развивать скорости до 9 600 MT/s с задержкой CAS 44

  Похоже, что рынок оперативной памяти начинает фокусироваться на CUDIMM, благодаря его значительным возможностям. Согласно информации от Chiphell, компания Colorful находится в процессе разработки комплектов памяти CUDIMM, которые способны достигать скорости 9 600 MT/s с задержкой CAS 44.

  Colorful стала одной из компаний, работающих над памятью CUDIMM, присоединившись к таким производителям, как Biwin, V-Color и Asgard, которые уже представили свои решения. Вход Colorful в этот список указывает на то, что новый стандарт памяти начинает получать признание среди ведущих игроков в данной области, хотя его распространение пока остается ограниченным. Также стоит отметить, что Lexar анонсировала свои наборы DDR5 CUDIMM с показателем 9600 MT/s на выставке Computex 2024.

  Любопытно, что модули памяти CUDIMM достигли своего максимального значения на уровне 9600 МТ/с, однако существуют предположения, что этот стандарт сможет преодолеть четырехзначный порог. Ожидается, что решения от таких компаний, как Corsair или G.Skill, могут достичь отметки в 10 000 МТ/с. Что касается поддержки данного стандарта в оборудовании, недавно MSI объявила, что их предстоящие материнские платы X870E будут совместимы с модулями CUDIMM, хотя и будут функционировать в обычном режиме UDIMM.

  Кроме того, будущие процессоры Intel Arrow Lake-S также интегрируют возможности CUDIMM, поэтому это лишь вопрос времени, когда этот стандарт станет популярным. Интересно, каким образом новый стандарт памяти повлияет на индустрию, поскольку он, вероятно, откроет новые горизонты в плане производительности и функциональности систем.

#технологии #оперативная память #colorful #cudimm
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