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Zelikman
Jetour представил в Китае новый гибридный кроссовер Shanhai L7
Данная модель будет продаваться в конфигурациях с пятью и семью местами

  Серийный выпуск «зелёной» линии автомобилей Jetour Shanhai пополнился среднеразмерным гибридным кроссовером L7. Эта новинка представлена на китайском рынке в конфигурациях с пятью и семью местами и предлагается в четырех вариантах комплектации. Ценовые диапазоны находятся в пределах от 1,7 до 2,1 миллиона рублей.

  Размеры Jetour Shanhai L7 составляют 4749x1900x1720 мм, а расстояние между осями достигает 2745 мм. Кроссовер выделяется своим уникальным внешним оформлением, которое включает глухую панель вместо радиаторной решётки и многоуровневую оптику с непрерывной светодиодной полосой вдоль капота, напоминающей стиль старшей модели Shanhai L9.

  Внутри автомобиля располагаются два 12,3-дюймовых дисплея, трехспицевое рулевое колесо, две «шайбы» для управления и пара подстаканников. Также доступны функции голосового управления, дистанционного контроля через мобильное приложение, акустика от Sony и система помощников, обеспечивающих второй уровень автопилота. В дополнение к другим характеристикам, имеется холодильник объемом пять литров, который может поддерживать температурные диапазоны от -6 до 50 градусов и оснащен функцией ультрафиолетовой стерилизации.

  Силовая установка модели Jetour Shanhai L7 состоит из 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 156 лошадей и 220 Нм, а также электродвигателя, который выдает 271 лошадиную силу и 395 Нм, дополненной двухступенчатой трансмиссией. Аккумулятор емкостью 19,43 киловатт-часа обеспечивает 120 километров пробега на электротяге, а согласно техпаспортам, общий запас хода достигает 1300 километров. Время зарядки батареи с 30 до 80 процентов составляет всего 18 минут.

  Месяцем ранее на китайском рынке появился более компактный кроссовер Jetour Shanhai L6. Он также представляет собой плагин-гибрид, обладая схожими ДВС и батареей, но отличается менее мощным электромотором.

#китай #автомобили #транспорт #рынок #jetour #shanhai l7
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