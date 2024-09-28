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Zelikman
Новый китайский процессор KaiXian KX-7000 сравнили с моделями от Intel и AMD
8-ядерный камень из Поднебесной оказался существенно слабее даже более старых чипов от известных технологических гигантов


  В 2023 году Zhaoxin представила свой самый мощный настольный процессор для стандартных ПК – KaiXian KX-7000, который представляет собой 8-ядерный и 8-поточный чип. Этот процессор стал преемником KX-U6880A, флагмана серии KX-6000, при этом сохранив идентичное количество ядер. KX-7000 функционирует на тактовой частоте 3,6 ГГц и поддерживает технологию PCI-E 4.0. В отличие от своего предшественника, KX-7000 предлагает ряд значительных улучшений, однако его производительность выглядит довольно скромной.

  Базируясь на архитектуре x86, 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 демонстрирует многоядерную производительность, аналогичную Intel Core i3-8100, но страдает от неэффективного дизайна. Тестирование сравнивало KX-7000 с процессорами нескольких поколений от Intel и AMD, среди которых Intel Core i3 8100 и AMD Ryzen 5 5600G. Для тестов использовался стенд с оперативной памятью DDR4 на 3200 МГц, 64-разрядной Windows 11 и видеокартой RX 6400 на 4 ГБ. Стоит отметить, что KX-7000 также имеет интегрированный графический процессор ZX-C1190, который пока не подходит для гейминга.

  По результатам тестирования в синтетических бенчмарках, KX-7000 продемонстрировал заметно более низкую однопоточную производительность в CPU-Z, получив лишь 335,9 балла, в то время как Core i3 8100 набрал 422,2 балла, а Ryzen 5 5600G — 615,3 балла. В многопоточной производительности KX-7000 показал более сносные результаты, достигнув примерно 2517,2 баллов, что лучше чем 1618,4 балла у Core i3 8100, но всё же значительно уступив 4790,5 баллам у Ryzen 5600G.

  В Cinebench R23 процессор KX-7000 проявляет себя не лучшим образом, уступая Core i3 8100 на 39% и Ryzen 5600G на 145%. В многоядерном тесте результаты KX-7000 сопоставимы с Core i3 8100, однако стоит учитывать, что последний имеет лишь четыре ядра, в то время как KX-7000 — восемь. Разница в производительности с Ryzen 5600G оказывается слишком значительной.

  Другие тесты указывают на схожие результаты, где KX-7000 оказывается менее производительным даже по сравнению с базовым процессором Core i3 8100, что свидетельствует о необходимости значительных улучшений. В то же время встроенный графический процессор имеет такие слабые характеристики, что его нельзя даже сопоставлять с i3 8100, не говоря уже о Ryzen 5600G, который является специализированным APU. Для выполнения простых задач этого вполне достаточно.

  Чип использует значительно больше ресурсов, достигая около 60 ватт в режиме ожидания и приблизительно 110 ватт при полной нагрузке. Core i3-8100, в свою очередь, достигает максимум в 64 ватта под полной нагрузкой и всего 23 ватта в режиме ожидания, что указывает на неэффективную архитектуру процессора Zhaoxin. 

#amd #intel #китай #процессоры #kaixian kx-7000
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