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Zelikman
Huawei обошла компанию Apple в продажах планшетов на китайском рынке
Китай является ключевым рынком сбыта для крупных технологических гигантов

  Согласно данным Canalys, во втором квартале 2024 года Huawei реализовала 2,05 миллиона планшетов, что обеспечило компании 26% рынка и впечатляющий годовой рост на уровне 66%. Для сравнения, в аналогичном квартале 2023 года количество поставок составило 1,23 миллиона планшетов, что дало 19% доли рынка. На протяжении прошлого года Apple сохраняла лидерство в Китае, занимая господствующее положение во втором квартале 2023 года. Однако возвращение Huawei изменило расстановку сил, и в период с апреля по июнь 2024 года компания из Купертино реализовала 2,01 миллиона устройств, что позволило ей также достигнуть 26% рынка, уравнявшись с Huawei.

  В прошлом квартале доля рынка Apple составляла 36%, однако сейчас она уменьшилась на 14% по сравнению с годом ранее. Это указывает на то, что несмотря на ассортимент моделей M4 iPad Pro и M2 iPad Air, покупатели предпочитают отечественных производителей, что негативно сказывается на позиции Apple. К тому же, Китай является ключевым рынком для Apple, поскольку это крупнейшая страна по объему продаж смартфонов и имеет огромное значение для поставок планшетов.

  На третьем месте находится другая китайская компания, Xiaomi, которая не смогла преодолеть отметку в миллион поставок, хотя последний результат все же превышает 745 000 единиц, зафиксированных во втором квартале 2023 года. В текущий момент компания контролирует 12% рынка, в то время как Honor занимает четвертое место, а Lenovo — пятое. Ранее сообщалось о росте мировых поставок планшетов Apple на 18,2% благодаря новым моделям, но добиться значительной поддержки в Китае у нее не получается. Похоже, что технологическому гиганту, возможно, придется принять сложившуюся ситуацию и сосредоточиться на других регионах.

#apple #китай #технологии #huawei #планшеты
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