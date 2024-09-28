Китай является ключевым рынком сбыта для крупных технологических гигантов

Согласно данным Canalys, во втором квартале 2024 года Huawei реализовала 2,05 миллиона планшетов, что обеспечило компании 26% рынка и впечатляющий годовой рост на уровне 66%. Для сравнения, в аналогичном квартале 2023 года количество поставок составило 1,23 миллиона планшетов, что дало 19% доли рынка. На протяжении прошлого года Apple сохраняла лидерство в Китае, занимая господствующее положение во втором квартале 2023 года. Однако возвращение Huawei изменило расстановку сил, и в период с апреля по июнь 2024 года компания из Купертино реализовала 2,01 миллиона устройств, что позволило ей также достигнуть 26% рынка, уравнявшись с Huawei.

В прошлом квартале доля рынка Apple составляла 36%, однако сейчас она уменьшилась на 14% по сравнению с годом ранее. Это указывает на то, что несмотря на ассортимент моделей M4 iPad Pro и M2 iPad Air, покупатели предпочитают отечественных производителей, что негативно сказывается на позиции Apple. К тому же, Китай является ключевым рынком для Apple, поскольку это крупнейшая страна по объему продаж смартфонов и имеет огромное значение для поставок планшетов.

На третьем месте находится другая китайская компания, Xiaomi, которая не смогла преодолеть отметку в миллион поставок, хотя последний результат все же превышает 745 000 единиц, зафиксированных во втором квартале 2023 года. В текущий момент компания контролирует 12% рынка, в то время как Honor занимает четвертое место, а Lenovo — пятое. Ранее сообщалось о росте мировых поставок планшетов Apple на 18,2% благодаря новым моделям, но добиться значительной поддержки в Китае у нее не получается. Похоже, что технологическому гиганту, возможно, придется принять сложившуюся ситуацию и сосредоточиться на других регионах.