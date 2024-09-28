По словам источников, в ходе переговоров компания смогла договориться об этом с властями США.

Согласно данным Financial Times, Intel может рассчитывать на получение средств по Закону о чипах уже до конца текущего года. Это финансирование может стать необходимой поддержкой в условиях сложного для компании года, когда наблюдается падение акций и ущерб репутации из-за споров о быстром устаревании ее процессоров.

Закон о чипах направлен на выделение до 400 миллиардов долларов для поддержки полупроводниковых компаний в США, что будет выгодно как местным, так и иностранным предприятиям, например, TSMC, имеющим заводы в стране. Ранее в этом году Intel уже должна была получить около 20 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов. Однако отчет, опубликованный в середине августа, показал, что 40% запланированных инвестиций в этот закон были отложены или даже отменены.

Согласно свежему отчету, процесс переговоров между Intel и государственными представителями продолжается и находится на завершающей стадии. Хотя финансирование уже определено, его окончание до 2025 года остается неопределенным. Тем не менее, источники, знакомые с ходом обсуждений, подтвердили, что Intel получит 8,5 миллиарда долларов в рамках этой сделки к концу текущего года. Предварительное соглашение также включает возможность получения кредитов до 11 миллиардов долларов для строительства и модернизации заводов Intel по производству чипов в Аризоне.

Сентябрьские отчеты сообщили об интересе со стороны Qualcomm к приобретению части бизнеса Intel в области разработки чипов. Qualcomm, известная своими мобильными чипсетами и модемами, стремится укрепить свои позиции на рынке настольных компьютеров. В новом отчете утверждается, что полная или частичная продажа Intel может повлиять на текущие переговоры по поводу государственного финансирования.