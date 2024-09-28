При этом Apple рассчитывала заключить контракт на поставки экранов для iPhone SE 4 с одной из этих фирм, так как не смогла договориться с Samsung.

Apple уже некоторое время пытается снизить затраты на производство своих iPhone. Для этого компания искала альтернативных поставщиков для ключевых компонентов, таких как дисплеи. Однако недавний шаг правительства США может помешать этим планам. Американский представитель предложил внести в черный список китайских поставщиков дисплеев, включая BOE и Tianma. В частности, BOE планирует стать основным поставщиком OLED-дисплеев для iPhone SE 4.

BOE — это китайская компания, которая сотрудничает с несколькими известными брендами смартфонов. Apple ведет с ней переговоры о поставках дисплеев для своих телефонов. По имеющимся данным, BOE не смогла пройти тесты качества Apple для дисплеев премиум-класса, но, несмотря на это, компания из Купертино рассматривает возможность заказа у них большинства дисплеев для iPhone SE 4. Возможно, Apple придется пересмотреть свои стратегии по дисплеям для следующей модели бюджетного iPhone по инициативе Джона Муленара, председателя Специального комитета Палаты представителей.

Представитель администрации Байдена указывает на угрозы национальной безопасности как основную причину возможного занесения этой компании в черный список. В письме подчеркивается значительное увеличение доли китайских производителей на рынке LCD и OLED-дисплеев, что связано с поддержкой со стороны правительства Китая. Доля этих компаний на глобальном рынке OLED выросла с 1% в 2014 году до свыше 52% ныне. Они также контролируют более 72% сегмента ЖК-дисплеев. Сообщается, что китайские производители использовали государственное финансирование для реализации своей продукции по уникально низким ценам, что негативно отразилось на конкуренции в данной области.

В предыдущих отчетах указывалось, что BOE должна была обеспечить 70% дисплеев для iPhone SE 4. Среди претендентов на поставку компонентов значилась и Samsung. Тем не менее, сделка не состоялась, так как Apple предложила слишком низкую цену за единицу. Согласно имеющимся данным, Apple обратилась к BOE с просьбой уменьшить требования к характеристикам дисплея для снижения стоимости. Пока нет информации о конкретных характеристиках, которые могут быть упрощены, но можно предположить, что речь идет о таких параметрах, как пиковая яркость или использование устаревших OLED-технологий.