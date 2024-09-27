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Zelikman
Omoda раскрыла некоторые технические характеристики нового кроссовера С7 для рынка РФ
Сообщается, что модель получит двигатель 1.6 литра, развивающий крутящий момент в 275 Нм, и 7-ступенчатую преселективную трансмиссию

  Офис марки Omoda в России раскрыл первые сведения о кроссовере С7, который скоро появится на российском рынке. Мировая премьера этой модели состоялась в конце апреля.

  На российском рынке Omoda C7 будет представлена с комбинацией турбомотора объемом 1.6 литра, развивающего крутящий момент в 275 Нм, и 7-ступенчатой преселективной трансмиссией. Хотя мощность двигателя не уточняется, на других автомобилях концерна Chery для Российской Федерации этот двигатель может выдавать 150 или 186 лошадиных сил. Вероятно, аналогичные характеристики получит и новинка.

  Размеры кроссовера С7 составляют 4621 х 1872 х 1673 миллиметра, с колёсной базой в 2700 миллиметров. Эта модель будет доступна как с передним, так и с полным приводом. В передней части используется подвеска типа МакФерсон, а сзади применяются многорычажные системы. В зависимости от комплектации, на автомобиле могут быть установлены шины размером 235/55 R18 или 235/50 R19.

  Дополнительная информация пока остаётся недоступной. Производитель собирает вопросы о данной модели в комментариях и обещает ответить на них в отдельном посте в своём Telegram-канале. Дата выхода новинки в России пока не уточняется.

  Аналитики основываясь на данных звонков и объявлений, составили перечень самых востребованных новых автомобилей в России на 2024 год в ценовом сегменте от 1 до 3 миллионов рублей. Лада Гранта, ставшая российским бестселлером, занимает всего лишь второе место, уступив первенство кроссоверу Omoda C5.

#россия #автомобили #рынок #omoda
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