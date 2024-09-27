Кроме того, NVIDIA выпустит китайскую версию RTX 5090 - RTX 5090D

Накануне появилась информация о характеристиках новых графических карт премиум-класса, основанных на архитектуре RTX 50 "Blackwell", а именно GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Ожидается, что эти модели станут лидерами среди всех потребительских решений. Недавно инсайдер Benchlife также поделился некоторыми деталями, которые дают представление о будущем поколении продуктов.

Согласно информации от Benchlife, NVIDIA намерена представить GeForce RTX 5090 и RTX 5080 на форуме CES 2025. Это согласуется с ранее озвученными прогнозами от Kopite7kimi. Кроме того, стало известно, что NVIDIA выпустит китайскую версию RTX 5090, названную RTX 5090D. Учитывая, что китайский Новый год выпадает на 29 января, это может стать удачным моментом для анонса и запуска этой видеокарты. Есть информация, что также будут продемонстрированы графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 50 для ноутбуков, поскольку производители уже ждут новых решений для современных систем на базе AMD и Intel, ориентированных на геймеров и энтузиастов.

Участие в выставке CES 2025 в январе кажется логичным. Последнее поколение графических карт RTX 40 было анонсировано в сентябре и запущено в октябре. Первой на рынок попала RTX 4090, а RTX 4080 появилась в ноябре. Также известно, что компания планирует прекратить производство графических процессоров RTX 4090 в следующем месяце, чтобы освободить место для новых флагманских моделей.

Кроме того, в последнее время появились слухи, что GeForce RTX 5090 от NVIDIA может иметь два разъёма питания 12V-2х6, но это маловероятно. Однако, это могут быть отдельные версии для энтузиастов для разгона с использованием LN2, которые будут оснащены двумя 16-контактными разъемами, однако Founders Edition и большинство моделей будут иметь один разъем. На рынке уже существуют RTX 4090 с двумя 16-контактными разъемами, которые также ориентированы на энтузиастов, так что подобные решения не станут новшеством.