Разница в производительности между двумя флагманами будет существенней, чем в предыдущем поколении.

NVIDIA разрабатывает новую серию графических процессоров GeForce RTX 50 под именем Blackwell, которая обещает значительное увеличение производительности. На сегодняшний день в сети уже достаточно слухов о конфигурациях GPU и предполагаемых датах выхода. Однако известный инсайдер Kopite7kimi раскрыл характеристики двух флагманских карт: GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080.

GeForce RTX 5090 станет ведущим графическим процессором в данной линейке. Ожидается, что он будет построен на плате PG144/145-SKU30 и получит GPU GB202-300-A1. Из 192 SM будет активировано 170, что приведет к наличию 21,760 ядер, что на 11,4% меньше, чем у RTX 4090 с полным кристаллом AD102, у которого снижение составило 11,1%.

В плане памяти, RTX 5090 получит внушительные 32 ГБ GDDR7 VRAM и будет работать через 512-битный интерфейс. Первое поколение GDDR7, скорее всего, будет обеспечивать скорость в диапазоне 28-32 Гбит/с, что соответствует общей пропускной способности в 1,792 или 2,00 ТБ/с. Также карта имеет заявленное TDP в 600 Вт, но реальное потребление энергии при этом обычно оказывается ниже. Инсайдер отмечает, что, несмотря на мощность, видеокарта сохранит двухслотовый кулер в версии Founders Edition.

NVIDIA GeForce RTX 5080 будет оснащена полным кристаллом GB203 с 84 SM и 10 752 ядрами, что представляет собой значительное снижение на 51% по сравнению с RTX 5090. Для сравнения, разница в ядрах между RTX 4090 и RTX 4080 составила 40%, поэтому ожидается, что общая производительность будет заметно ниже.

Кроме того, RTX 5080 будет иметь 16 ГБ VRAM, работающую через 256-битный интерфейс с модулями GDDR7. Пропускная способность ожидается в диапазоне от 896 до 1024 ГБ/с. Номинальная мощность карты составит 400 Вт TDP, что на 25% больше по сравнению с предыдущими версиями, однако фактические показатели могут отличаться.