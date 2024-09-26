На правом задним сиденьем расположен 17-дюймовый AMOLED-монитор, также игровая система с AMD V2000A и Radeon RX 6600M

Автомобильный бренд Lynk&Co в сотрудничестве с компанией Meizu анонсировал выпуск первого в мире электромобиля, специально созданного для геймеров. В задней правой части салона есть полноценное игровое пространство со столом, крупным монитором и мощным компьютером. Эта уникальная версия будет выпущена в ограниченном количестве.

Базой для новинки послужил электромобиль Z10, который получил название Starbuff. Конструкция автомобиля осталась неизменной, однако была добавлена уникальная окраска и специальные логотипы. Интерьер претерпел значительные изменения. В задней части установлены два отдельных кресла. Рядом с правым креслом разместили складной столик и 17-дюймовый AMOLED-монитор с разрешением 3K. Также предусмотрены карманы для хранения клавиатуры, мыши и наушников, что делает использование игрового пространства более удобным и функциональным.

Железо устройства включает в себя процессор AMD V2000A, видеокарту AMD Radeon RX 6600M и жёсткий диск объемом один терабайт. Также предусмотрены модем 5G и система охлаждения. Для создания атмосферного погружения предусмотрены специальные подсветка и акустическая система Harman Kardon с 23 динамиками.





Модель Lynk&Co Z10 Starbuff будет доступна как с задним, так и с полным приводом. Стоимость составит 3,18 или 4,18 миллиона рублей. Количество экземпляров ограниченной серии не указано. Компания Lynk&Co сообщила о том, что за первые сутки предварительных продаж электроседана Z10 было зарегистрировано более 10 тысяч заказов. Данная модель является первой без двигателя внутреннего сгорания в ассортименте бренда. Запуск продаж состоялся в Китае 5 сентября.