Вместо Snapdragon 8 Gen 4 мир может увидеть Snapdragon 8 Elite

Существовало мнение, что Qualcomm будет использовать последовательную номенклатуру для Snapdragon 8 Gen 4, что делало бы его более логичным преемником Snapdragon 8 Gen 3. Тем не менее, благодаря тизеру, связанному с выпуском Xiaomi 15, выяснилось, какое имя может получить предстоящая SoC.

Перед анонсом Snapdragon X Elite в слухах обсуждали наличие чипсета Snapdragon 8cx Gen 4, так как предполагалось, что Qualcomm выберет подходящее название для своего нового поколение, заменяющего Snapdragon 8cx Gen 3. Однако, вместо ожидаемого названия выйдет модель Snapdragon X Elite. Что касается Snapdragon 8 Gen 4, его официальный анонс намечен на следующий месяц, и тизер для Xiaomi 15, который готовится к запуску на китайском рынке, прописывает называние чипа.

Судя по всему, вместо Snapdragon 8 Gen 4 новейший 3-нм чип от Qualcomm будет называться Snapdragon 8 Elite, что создает ассоциации со Snapdragon X Elite. Согласно тизеру, линейка Xiaomi 15 планируется к запуску 23 октября, что подразумевает, что анонс Snapdragon 8 Elite состоится до этого времени.

Скорее всего, как и в случае с Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm разрабатывает более медленную модификацию Snapdragon 8 Elite, которая, возможно, будет именоваться Snapdragon 8 Plus. Очевидно, что окончательные назначения еще не утверждены. Официальное объявление ожидается в следующем месяце.