Компания начнёт предлагать устройства на собственной операционной системе HarmonyOS Next

Huawei практически готова отказаться от операционной системы Windows, намереваясь сделать HarmonyOS своей основной платформой для компьютеров. Как заявил Ю Чэндун, возглавляющий дивизион потребительского бизнеса компании, текущая линейка ПК Huawei станет последней, на которую будет установлена «западная» ОС от Microsoft. В следующих моделях компьютеров будет предлагаться HarmonyOS Next, новая версия операционной системы, релиз которой запланирован на конец 2024 года.

HarmonyOS изначально создавалась на основе открытого проекта Android (AOSP) и ядра Linux, что обеспечивало хорошую совместимость с существующими приложениями для Android. Теперь эта распределенная система претерпевает изменения и трансформируется в HarmonyOS Next — платформу на основе микроядра, которая не содержит кода AOSP и не поддерживает совместимость с Android.

Операционная система будет поддерживать только свой собственный формат нативных приложений, которые, как указано на официальной странице проекта, включают комбинацию JavaScript (JS), TypeScript и оптимизированного компилятора, направленного на ускорение работы JS-кода. Аналитики предполагают, что Huawei занимает примерно 10% от 40 миллионов персональных компьютеров, продаваемых в Китае каждый год, в то время как другими крупными игроками на этом рынке являются Lenovo и HP.

Lenovo, пекинская компания, которая занимает ведущие позиции на международном рынке ПК, похоже, не планирует в ближайшее время заменять Windows на HarmonyOS. Однако в будущем ситуация может измениться, особенно если США и другие западные государства решат усилить давление на китайские технологические фирмы с помощью новых санкций и ограничений в торговле.

Huawei вложила значительные средства в разработку HarmonyOS Next, но новая операционная система, вероятно, еще не готова полноценно заменить Windows или даже Android для пользователей. По последним данным, стремление Huawei к «независимости» выражается в том, что компания выпустила лишь небольшое количество игр. Это связано с неготовностью основной массы разработчиков к переработке своих продуктов под новую платформу.