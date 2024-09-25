Новинка имеет сопоставимые технические характеристики с Ryzen AI 9 HX 370, но имеет большую производительность в в задачах ИИ

Серия Strix Point от AMD, основанная на архитектуре Zen 5, была анонсирована около двух месяцев назад и предлагает несколько моделей для премиального сегмента мобильных устройств. В настоящее время самым популярным чипом является Ryzen AI 9 HX 370, который представлен в ноутбуках с конфигурацией из 12 ядер и 24 потоков, а также дополненной графикой Radeon 890M.

Хотя и Ryzen AI 9 365 нашел применение в ряде ноутбуков, его доступность несколько ограничена по сравнению с более дорогой версией. Тем не менее, недавние утечки предполагают, что AMD, вероятно, разрабатывает новую флагманскую модель Strix Point APU для будущих премиальных ноутбуков – Ryzen AI 9 HX 375. Эта модель позже была подтверждена и имеет такие же характеристики, что и Ryzen AI 9 HX 370.

Также на днях он появился в базе данных Geekbench, как отметил источник @9550pro. Процессор продемонстрировал 2864 балла в одноядерном тесте и 15012 в многоядерном. Эти результаты сопоставимы с наилучшими показателями AMD Ryzen AI 9 HX 370 в тестах Geekbench 6, однако стоит помнить, что такой подход не всегда дает точное сравнение производительности двух процессоров.

Это позволяет понять позицию Ryzen AI 9 HX 375, который, как и предполагалось, не обязательно принесет значительное улучшение производительности. Он оснащен такой же конфигурацией, как и его предшественник, с 12 ядрами и 24 потоками, а также базовой и разгонной тактовыми частотами 3,3 и 5,1 ГГц соответственно. Кэш L2 и L3 также остался неизменным, составляя 12 и 24 МБ. Параметры TDP и iGPU идентичны Ryzen AI 9 HX 370. В этот APU входят 4 ядра Zen 5 и 8 ядер Zen 5c, дополнительно имеется выделенный NPU, который обеспечивает на 5 TOPS большую производительность по сравнению с HX 370.

Процессор AMD Ryzen AI 9 HX 375 Strix ориентирован на более высокую производительность в задачах ИИ, обеспечивая 55 TOPS благодаря NPU, в то время как у Ryzen AI 9 HX 370 этот показатель составляет 50 TOPS. Общая вычислительная способность достигает 85 TOPS — это наивысший результат среди решений Strix Point.