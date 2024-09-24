Данная модель имеет на борту процессор Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm. Однако, она уступает в производительности протестированному ранее OnePlus 13





Ожидается, что в октябре Qualcomm представит Snapdragon 8 Gen 4, одновременно с анонсом Dimensity 9400. Наблюдаются обновления в Geekbench 6 для одноядерных и многоядерных тестов чипсетов не так часто, но в данном случае @tarunvats33 сообщает о недавнем тестировании Galaxy S25 Ultra. Этот ожидаемый флагман, по всей видимости, завоевал 3069 и 9080 баллов в тестах, и в скором времени должны появиться данные о его характеристиках.

Galaxy S25 Ultra проходил испытания с 12 ГБ оперативной памяти и процессором Snapdragon 8 Gen 4, имеющим конфигурацию ЦП «2 + 6». Два производительных ядра функционировали на частоте 4,20 ГГц, в то время как ядра для энергоэффективности работали на уровне 2,90 ГГц. В сравнении с протестированным A18 Pro от Apple, самой быстрой SoC для iPhone, Snapdragon 8 Gen 4 по-прежнему на 7% опережает своего соперника в многоядерных задачах. Но в области одноядерной производительности Qualcomm не смогла достичь успеха, так как A18 Pro на 11% превосходит новый чип.

Следует отметить, что это не самая производительная версия Snapdragon 8 Gen 4, которую можно было наблюдать. Ранее сообщалось, что OnePlus 13 достиг 10 049 очков в тестах многоядерной производительности, и его показатели в одноядерных задачах также превзошли результаты Galaxy S25 Ultra. Ключевое отличие заключается в том, что ядра производительности и эффективности Snapdragon 8 Gen 4 функционировали на более высоких тактовых частотах, что указывает на возможность производителя адаптировать эти частоты для достижения различных уровней продуктивности.