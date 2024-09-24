Adol 14 Air Fragrance edition - это уникальная линейка ноутбуков, разработанная специально для китайского рынка, которая может выпускать приятный аромат.

ASUS анонсировала новый вариант ноутбука Adol 14, первая версия которого появилась в июле. Новая модель теперь будет использовать усовершенствованный Strix Point APU, заменяя предыдущие процессоры Hawk Point Ryzen 8000. Эта обновлённая версия предназначена исключительно для Китая и оснащена встроенным ароматизатором.

Информация появилась на платформе Weibo от @realVictor_M, где ASUS представила свою версию Adol 14 Air Fragrance с процессором Ryzen AI 9 365 APU. Ryzen AI 9 365 — это 10-ядерный процессор на архитектуре Strix Point Zen 5. Он включает в себя 4 ядра Zen 5 и 6 ядер Zen 5c, а также интегрированную графику Radeon 880M. Adol 14 выделяется среди других ноутбуков, использующих процессор Ryzen AI 9 365 APU, поскольку большинство премиальных моделей работают на Ryzen AI 9 HX 370.

Ноутбук Adol 14 Air Fragrance перенял многие отличительные черты своего предшественника, предлагая разрешение 3K (2880x1800p) на 14-дюймовом OLED-дисплее. Этот экран работает с частотой 240 Гц, что обеспечивает плавный игровой процесс и впечатляющую контрастность для насыщенных изображений. Среди других особенностей можно отметить оперативную память LPDDR5 на 7500 МГц и аккумулятор мощностью 75 Вт*ч, позволяющий воспроизводить видео до 14 часов.

Хотя в ноутбуке отсутствует дискретная видеокарта, он обеспечит достойное время автономной работы для разных задач, включая игры и работу. Для создания приятной атмосферы на крышке устройства установлен встроенный ароматизатор с заменяемым ароматическим листом, который можно менять в зависимости от предпочтений пользователя.

Adol 14 Air Fragrance Edition разработан совместно с Anna Sui и Adol, его цена составляет примерно 1200 долларов. Ноутбук будет доступен для приобретения в Китае начиная с 1 октября 2024 года.