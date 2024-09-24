По имеющимся данным, новинка сможет проехать до 1400 километров на одном заряде и с полным бензобаком

Компания BYD начала реализацию своего гибридного кроссовера Sealion 05 DM-i на внутреннем рынке. Как сообщает портал CarNewsChina, новая модель может проехать до 115 километров на электричестве. Начальная цена составляет 112 800 юаней, что при нынешнем курсе составляет около 1,47 миллиона рублей.

Sealion 05 относится к категории среднеразмерных кроссоверов с размерами 4710 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1720 мм в высоту. Дизайн полностью соответствует стилю других автомобилей BYD. Под капотом установлен бензиновый двигатель 1.5, который выдает 99 лошадиных сил, а ему помогает 160-сильный электромотор. Покупателям доступны два варианта литий-железо-фосфатных аккумуляторов с ёмкостью 12,9 и 18,3 кВт*ч, что обеспечивает электрический пробег на уровне 75 и 115 километров по стандарту CLTC соответственно.

Запас хода на полностью заряженном аккумуляторе и полном баке топлива составляет 1400 километров. Расход бензина в комбинированном цикле по WLTP равен 4,9 литра на 100 километров. Sealion 05 способен обеспечивать внешние устройства энергией мощностью до 3,3 кВт. Главным элементом интерьера является мультимедийный экран с диагональю 15,6 дюйма, который можно поворачивать. Вокруг селектора трансмиссии расположены традиционные физические кнопки.

Сиденья автомобиля обиты экокожей с контрастной строчкой. Передние подголовники интегрированы в конструкцию сидений. Среди опций предусмотрена возможность использования смартфона с технологией NFC в качестве ключа для входа в автомобиль и запуска двигателя. Вместимость багажника достигает 407 литров.