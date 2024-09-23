Данный автомобиль занял седьмое место с тиражом свыше 18 миллионов единиц

Британское издание Autocar разместило на сайте список самых популярных моделей основных международных автопроизводителей за всю историю их существования. Популярность определялась количеством выпущенных экземпляров конкретной модели, и на седьмом месте в рейтинге оказалась Lada Riva — под этим именем за пределами России продавались автомобили семейства ВАЗ-2105/2107.

С момента запуска производства в 1980 году и до завершения выпуска в 2015-м в Тольятти было собрано свыше 18 миллионов таких автомобилей различных модификаций для разных рынков, что позволило занять седьмую строчку. Лидирующую позицию заняла Toyota Corolla, производимая с 1966 года, с результатом более 51 миллиона машин. Второе место досталось пикапам Ford F-Series, выпускаемым с 1948 года, с количеством свыше 43 миллионов. Замкнул тройку Volkswagen Golf, который с 1974 года реализован тиражом более 36 миллионов единиц.

В десятку популярных моделей также вошли Honda Civic, Opel Corsa, Nissan Sunny, Chevrolet Impala, BMW 3-й серии и Renault Clio. В этом рейтинге лишь два автомобиля больше не производятся, однако в целом таких моделей значительно больше. Замкнула список из шестидесяти брендов Bugatti. Её самым успешным автомобилем оказалась модель Type 40, которая была выпущена почти сто лет назад — с 1926 по 1930 год, и в результате было создано 807 экземпляров.

В конце августа стало известно, что в Европе в 2024 году зарегистрировано четыре «новых» Lada Riva. По меньшей мере, именно столько автомобилей из этой модели были внесены в учёт.