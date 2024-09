Компании подписали соглашение на сотрудничество, которое вступит в силу с выходом Call of Duty: Black Ops 6

Corsair заключает партнерство с одной из ведущих игровых франшиз в рамках нового масштабного сотрудничества. Производитель компьютерного оборудования анонсировал эксклюзивное многолетнее межбрендовое соглашение с Call of Duty, в рамках которого будут разработаны тематические продукты в нескольких категориях.

Это сотрудничество стартует с релиза Call of Duty: Black Ops 6 25 октября и включает различные игры из серии Call of Duty. В соглашении будут участвовать и суббренды Corsair, такие как Elgato, SCUF Gaming, Origin PC и Drop. Основатель и генеральный директор Corsair Энди Пол отметил, что это партнерство "идеально подходит" для создания полного погружения в мир Call of Duty на ПК, консолях и мобильных платформах.

На первом плане находится стриминговый бренд Corsair Elgato, который собирается предоставить набор программных решений для записи и управления потоками, а также сопутствующие товары, предназначенные для совместного использования игрового процесса Call of Duty. Corsair уже продемонстрировала стильную черно-оранжевую деку Elgato Stream, оформленную в духе Cerberus, сопровождающуюся рекламным рендером. Stream Deck — это контроллер, специально созданный для реального времени создания контента.

Между тем, геймеры, искавшие мощные решения для игр, могут обратить внимание на готовые настольные компьютеры и ноутбуки от Origin PC, оптимизированные под ежегодные релизы Call of Duty. Тот же рендер иллюстрирует агрессивно разработанную установку Origin с логотипом BO6. Тем, кто предпочитает собирать собственные системы, Drop предложит специальные механические клавиатуры, гарнитуры и другую периферию для настоящих энтузиастов. На тизерном изображении клавиатура выполнена в темном исполнении с оранжевыми деталями.

Линейку контроллеров завершает бренд SCUF Gaming, который занимается разработкой кастомизированных геймпадов. В ходе предварительного показа был представлен стильный оранжево-черный геймпад в стиле Cerberus. Однако в линейке товаров отсутствует собственный дисплей.