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Zelikman
Corsair начнет выпуск тематических компьютеров и аксессуаров в стиле Call of Duty
Компании подписали соглашение на сотрудничество, которое вступит в силу с выходом Call of Duty: Black Ops 6

  Corsair заключает партнерство с одной из ведущих игровых франшиз в рамках нового масштабного сотрудничества. Производитель компьютерного оборудования анонсировал эксклюзивное многолетнее межбрендовое соглашение с Call of Duty, в рамках которого будут разработаны тематические продукты в нескольких категориях.

  Это сотрудничество стартует с релиза Call of Duty: Black Ops 6 25 октября и включает различные игры из серии Call of Duty. В соглашении будут участвовать и суббренды Corsair, такие как Elgato, SCUF Gaming, Origin PC и Drop. Основатель и генеральный директор Corsair Энди Пол отметил, что это партнерство "идеально подходит" для создания полного погружения в мир Call of Duty на ПК, консолях и мобильных платформах.

  На первом плане находится стриминговый бренд Corsair Elgato, который собирается предоставить набор программных решений для записи и управления потоками, а также сопутствующие товары, предназначенные для совместного использования игрового процесса Call of Duty. Corsair уже продемонстрировала стильную черно-оранжевую деку Elgato Stream, оформленную в духе Cerberus, сопровождающуюся рекламным рендером. Stream Deck — это контроллер, специально созданный для реального времени создания контента.

  Между тем, геймеры, искавшие мощные решения для игр, могут обратить внимание на готовые настольные компьютеры и ноутбуки от Origin PC, оптимизированные под ежегодные релизы Call of Duty. Тот же рендер иллюстрирует агрессивно разработанную установку Origin с логотипом BO6. Тем, кто предпочитает собирать собственные системы, Drop предложит специальные механические клавиатуры, гарнитуры и другую периферию для настоящих энтузиастов. На тизерном изображении клавиатура выполнена в темном исполнении с оранжевыми деталями.

  Линейку контроллеров завершает бренд SCUF Gaming, который занимается разработкой кастомизированных геймпадов. В ходе предварительного показа был представлен стильный оранжево-черный геймпад в стиле Cerberus. Однако в линейке товаров отсутствует собственный дисплей.

#игры #гейминг #corsair #call of duty: black ops 6
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