Компания планирует использовать её мощности для своих вычислительных комплексов, предназначенных для ИИ

Искусственный интеллект способствует улучшению качества жизни благодаря разнообразным продуктам и услугам. Однако работа систем ИИ требует значительного количества энергии. В этой связи Microsoft решила обратиться к атомной электростанции на Три-Майл-Айленде, чтобы обеспечить себя необходимым объемом энергии в эпоху ИИ.

Эта станция была закрыта пять лет назад по экономическим причинам, но Microsoft планирует восстановление её работы в рамках эксклюзивного контракта на 20 лет. Компания Constellation, управляющая станцией, вложит около 1,6 миллиарда долларов в её реанимацию, чтобы она могла обслуживать редмондскую корпорацию.

Это станет первым случаем, когда атомная станция будет полностью снабжать одного клиента. Хотя такие затраты могут быть значительными для Microsoft, они, возможно, необходимы для её конкурентоспособности в современном технологическом секторе.

Интересно, что, несмотря на общепринятый страх перед возможными катастрофами, ядерная энергия считается одной из самых чистых. Microsoft – это одна из компаний, которые заявили о своих экологических целях. Тем не менее, её нынешний акцент на создание энергоемких платформ искусственного интеллекта и сервисов может усложнить ситуацию. Оптимальным выходом мог бы стать переход на ядерную энергетику.

Однако Constellation ещё предстоит преодолеть ряд трудностей для повторного запуска атомной станции. Этот процесс требует одобрения со стороны Комиссии по ядерному регулированию. Также компании может быть пересмотрен пакет налоговых льгот, которые она получила ранее. Проверка регулятора является наиболее серьезным препятствием, так как ранее он не санкционировал повторный запуск атомной станции.

Если Constellation и Microsoft успешно возобновят работу, это создаст 600 новых рабочих мест в Пенсильвании и обеспечит регион «благотворительными пожертвованиями» на 200 000 долларов ежегодно в течение пяти лет.