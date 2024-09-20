Данная модель является концептуальной и была представлена весной 2023 года





В открытой базе данных Федерального института промышленной собственности появилась заявка на патент промышленного образца автомобиля без названия, поданная от компании BMW. На приложенных к заявке эскизах можно увидеть последний концепт, представленный баварским автопроизводителем, который носит название Vision Neue Klasse X.

Дебют концепта BMW состоялся прошлой весной. Vision Neue Klasse X иллюстрирует новый дизайн, который баварские дизайнеры выбрали для следующего поколения электромобилей на платформе Neue Klasse — именно в этом стиле могут быть выполнены кузова новых электрокроссоверов от BMW. Их производство планируется начать уже в следующем году.

Стоит отметить, что вседорожник, представленный на эскизах, немного отличается от первой версии концепта. У него бесшовные колёсные диски без четко выраженного узора, а передние ходовые огни имеют вид буквы Х, в то время как оригинальный прототип BMW был оснащён парой диагональных полос по бокам.

Согласно одной из версий, автомобиль на российских набросках может быть серийной моделью будущего BMW iX3, внешность которой компания решила зафиксировать заранее. По другой версии, BMW зарегистрировала в России права на дизайн концепта в рамках своей глобальной стратегии по охране интеллектуальной собственности. В любом случае, наличие патента не свидетельствует о намерении BMW официально вернуться на российский рынок.