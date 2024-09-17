Это произойдёт в рамках подготовки производств к массовому выпуску GeForce RTX 5090

Согласно сообщениям китайских источников, таких как Board Channels, NVIDIA и ее партнеры планируют приостановить производство видеокарт GeForce RTX 4090 и RTX 4090D начиная со следующего месяца. Хотя эти планы еще не окончательно утверждены, ожидается, что в октябре произойдет остановка выпуска этих флагманских карт, что может привести к дефициту у некоторых ритейлеров. Большой спрос на графические процессоры, несмотря на их высокую стоимость, может способствовать дальнейшему росту цен.

Кроме того, прекращение производства позволит компаниям-партнерам уменьшить запасы графических процессоров серии GeForce RTX 40 «Ada» и сконцентрироваться на подготовке к запуску нового поколения, который, как предполагается, состоится в ближайшие месяцы. NVIDIA GeForce RTX 5090 займет место RTX 4090, а RTX 5090D будет представлена на китайском рынке, заменив RTX 4090D.

Графический процессор GeForce RTX 4090 от NVIDIA действительно стал самым значительным скачком в производительности среди всей серии RTX 40 и считается лучшим выбором. Если посмотреть на конкуренцию, можно ожидать, что будущие GPU RTX 5090 и 5090D не столкнутся с серьезными вызовами от AMD и Intel, которые больше ориентируются на средний и бюджетный сегменты, и не будут конкурировать с NVIDIA в области энтузиастов, пока не укрепят свои позиции на рынке массового гейминга.

Китайские стартапы в сфере искусственного интеллекта отдают предпочтение графическим процессорам GeForce RTX 4090, так как ускорители NVIDIA H20 не предлагают должной ценности. RTX 5090 обещает стать настоящим монстром с предполагаемым TDP в районе 600 Вт и мощной архитектурой, использующей совершенно новую память GDDR7. Ожидается, что в ближайшие месяцы появится больше информации о графических процессорах RTX 50 "Blackwell".