Теперь Intel Foundry получит статус независимой дочерней компании и будет самостоятельно вести бизнес

Intel отделяет свой литейный бизнес от материнской компании, и вскоре Intel Foundry станет самостоятельным предприятием. Это решение, возможно, связано с необходимостью упорядочить внутренние дела компании на фоне финансовых убытков.

Компания Intel Inc. проводит значительные преобразования в своей бизнес-структуре. Производитель процессоров Core и Xeon, а также графики Xe решает сократить свое участие в производстве чипов. Intel объявила об отделении своего литейного подразделения. Теперь бизнес по производству чипов будет функционировать как отдельная единица, со своей финансовой отчетностью.

Intel Foundry будет самостоятельно представлять свои финансовые результаты, отделяясь от Intel. Иными словами, это будет восприниматься как совершенно новая компания. В контексте изменений, генеральный директор Intel Пэт Гелсингер отметил, что Intel Foundry получит статус независимой дочерней компании, с четким разграничением от основной организации.

Существуют предположения, что финансовое положение Intel может улучшиться благодаря $3 миллиардам, выделенным администрацией Байдена по Закону о чипах, хотя недавние сообщения указывают на то, что часть этих средств еще не поступила.

Intel анонсировала возможность продажи части своей доли в Altera, которую приобрела в 2015 году, специализирующуюся на программируемых микросхемах. В мире Intel развивала свои заводы, однако в будущем планирует приостановить работу заводов в Польше и Германии на два года. Однако, строительство новых заводов в Аризоне, Орегоне, Нью-Мексико и Огайо продолжится. Это указывает на то, что компания стремится сосредоточить свои производственные мощности в США и, вероятно, оптимизировать бизнес-процессы.

В процессе реструктуризации Intel может продать часть своей недвижимости по всему миру, с подтверждением сокращения примерно двух третей своего глобального присутствия в этой сфере. Неясно, приведет ли это к сокращению рабочих мест.